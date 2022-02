SUA: "Sindromul Havana" ar putea fi provocat de unde electromagnetice

Stiri pe aceeasi tema

- Unde electromagnetice ar putea fi la originea misteriosului "sindrom Havana" care a afectat diplomati si militari americani în mai multe tari ale lumii, au indicat miercuri serviciile americane de informatii, sustinând astfel teza atacurilor deliberate, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat duminica, 19 decembrie, asupra riscului real ca Spania sa se confrunte curand cu al saselea val al pandemiei din cauza transmiterii intense a variantei Omicron a coronavirusului si a convocat pentru miercuri o reuniune de urgenta pentru evaluarea situatiei…

- Ambasadorul Italiei a cerut Guvernului Romaniei explicatii cu privire la incidentul care a avut loc in biroul senatoarei Diana Sosoaca, acolo unde mai multi jurnalisti din Italia au fost sechestrati in urma izbucnirii unui scandal in timpul unui interviu. La randul sau, premierul Nicolae Ciuca a transmis…

- Marți, 7 decembrie, in jurul orei 12:20, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din comuna Jariștea. La fața locului s-au deplasat in cel mai scurt timp 3 echipaje de la Detașamentul de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- Ieri, 24 noiembrie 2021, in jurul orei 17.30, pe Drumul Național 1, la kilometrul 407+200 de metri, intre Teiuș și Aiud, un barbat de 46 de ani, din comuna Cristian, județul Brașov, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in fața sa și era condus de un…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs vineri in provincia Erzurum din estul Turciei, a informat vineri agentia turca de stat Anadolu. Seismul a provocat raniti si pagube materiale, informeaza Digi24.ro. Cutremurul, cu epicentrul in Koprukoy, la aproximativ 50 de kilometri est de capitala provinciei,…

- Un incendiu a izbucnit, joi, la o anexa a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pojorata, județul Suceava. Flacarile s-au propagat la proprietatea invecinata și au aprins un foișor, dar nu au fost inregistrate victime, conform Mediafax. Potrivit ISU Suceava, incendiul…