- Ungaria a intarziat finalizarea pachetului de sancțiuni al Uniunii Europene impotriva Rusiei, insistand asupra eliminarii șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, de pe lista persoanelor sancționate, au declarat trei diplomați pentru Reuters. Liderii Uniunii Europene au ajuns la inceputul…

- Președinta, Maia Sandu, spune ca „ințelege starea” oficialilor ucraineni care au criticat țara noastra pentru ca „nu ar fi ajutat suficient Ucraina din frica sa nu-și strice relațiile cu Moscova. „Ei au dreptul sa ceara de la toți mai mult pentru ca ei sunt in razboi și pentru ca ei pierd zilnic oameni,…

- Moscova a declarat joi ca sancțiunile impotriva Rusiei ar trebui revizuite, daca ar fi sa asculte apelul ONU de a deschide accesul in porturile Ucrainei de la Marea Neagra, astfel incat cerealele sa poata fi exportate.

- Ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei face parte din negocierile de pace dintre Moscova și Ucraina, care sunt ”dificile”, dar continua zilnic, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

- China a cerut Statelor Unite sa ridice sancțiunile economice impotriva Rusiei, susținand ca aceasta va ajuta la rezolvarea razboiului din Ucraina declanșat de Vladimir Putin. Astfel, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a spus ca SUA ar trebui sa inceteze sa amenințe…

- Preturile petrolului au crescut luni cu peste 3% luni, investitorii fiind ingrijorati de o reducere a ofertei, deoarece numarul mare al deceselor civililor in razboiul din Ucraina a crescut presiunea asupra tarilor europene de a impune sanctiuni sectorului energetic al Rusiei, transmite Reuters.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a dezvaluit, marți, ce discuții ar avea loc pe scena politica internaționala, mai exact, pe „masa NATO”, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Oficialul avertizeaza ca propunerile aflate in discuție nu avantajeaza viitorul niciunui stat NATO, avand in vedere ca…

- Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a discuta, printre altele, pe tema razboiului din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri. Statele Unite au atenționat China ca vor exista „consecinte”…