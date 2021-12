Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe Hossein Amirabdollahian a declarat ca un acord este posibil in viitorul apropiat daca alte parti vor arata ”buna-credinta”, in timp ce reprezentantul rus Mihail Ulianov a spus ca un grup de lucru face ”un progres incontestabil” in cea de-a opta runda de discutii. Discutiile…

- Statele Unite au raportat marti progrese "modeste" în negocierile privind programul nuclear al Iranului, dar s-au alaturat europenilor pentru a insista asupra "urgentei" de a încheia discutiile în fata progreselor nucleare ale Teheranului, noteaza AFP, potrivit…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica /AIEA/ a ajuns miercuri la un acord cu Iranul privind inlocuirea camerelor de supraveghere la un centru de piese de centrifuga din orasul Karaj, la vest de Teheran, relaxand un impas de luni de zile care ar fi afectat negocierile de la Viena privind dosarul…

- SUA au afirmat miercuri, in ajunul reluarii negocierilor pentru salvarea acordului privind programul nuclear al Iranului, ca vor stabili rapid daca Iranul este in sfarsit gata sa discute „cu buna-credinta”, avertizand in acelasi timp ca fereastra devine „foarte, foarte ingusta”, noteaza AFP. Uniunea…

- Anuntul a fost facut de televiziunea de stat de la Teheran, dupa ce locuitorii acelui oras au auzit o explozie puternica, transmite Agerpres.Conform televiziunii iraniene, apararea antiaeriana a tras o racheta pentru a testa forta de reactie rapida de la Natanz.Agentiile iraniene de stiri relatasera…

- Obiectivul SUA in ce priveste Iranul este ca aceasta tara sa revina sa respecte pe deplin acordul nuclear din 2015, incheiat cu administratia fostului presedinte Barack Obama, a declarat luni secretara de presa a Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters, conform agerpres.ro . Ea a facut aceasta precizare…

- Declaratiile lui Blinken, facute intr-un interviu acordat duminica CNN, au avut loc la o zi dupa ce Statele Unite, Germania, Franta si Marea Britanie au cerut Iranului sa reia respectarea acordului nuclear din 2015 pentru ”a evita o escaladare periculoasa”. Acordul, in temeiul caruia Iranul restransese…

- Viitorul acord dintre SUA si UE va fi o provocare pentru China, care produce mai mult de jumatate din otelul mondial si pe care UE si SUA o acuza ca creeaza o supracapacitate care ameninta supravietuirea propriilor lor industrii siderurgice. Statele Unite si Uniunea Europeana au realizat un progres…