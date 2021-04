Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri seara ca a primit asigurari din partea omologului sau american, Joseph Biden, ca Statele Unite vor apara Ucraina in cazul unei "agresiuni" a Rusiei,...

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- Direcția Principala de Informații a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) precizeaza in cel mai recent raport al sau ca aproximativ 50 de lunetiști ruși se afla constant pe teritoriul Ucrainei - pe teritoriile separatiste din Donbas - unde pregatesc si instruiesc membrii ai gruparilor militare separatiste…

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti doi raniti in doua confruntari cu separatistii sprijiniti de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat luni armata ucraineana. Ucraina se confrunta cu separatistii sustinuti de Rusia in regiunile de est Donetk si Lugansk din 2014, dupa anexarea de catre Moscova a Peninsulei…

- Zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei au inceput sa vaccineze rezidentii cu vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, in ciuda interdictiei sale la nivel national, relateaza luni DPA, citata de Agerpres . Printre cei care au fost imunizați se numara lucratori medicali, asistenți sociali…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…