- Statele Unite si europenii au luat masuri pentru a proteja aprovizionarea Europei cu gaz natural daca Rusia va decide vreodata, in cazul unui conflict deschis, sa inchida robinetul, a declarat marti un inalt oficial de la Casa Alba, relateaza AFP. El a avertizat, de asemenea, Moscova impotriva…

- Statele Unite sunt pregatite ca, in cazul unui atac al armatei ruse in Ucraina, sa interzica exportul de tehnologie catre Rusia, a anuntat marti un oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP.

- ”Optiunile de control al exporturilor pe care le examinam impreuna cu aliatii nostri vor aplica o lovitura dura ambitiilor (presedintelui rus Vladimir) Putin de industralizare a economiei sale si va afecta domenii care sunt importante pentru el, de exemplu inteligenta artificiala, computerele cuantice,…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Statele Unite au transmis joi, dupa o reuniune cu Rusia in cadrul Organizatiei pentru Securitate sau Cooperare in Europa, ca nu vor accepta „santajul” Moscovei si nici cererea acesteia de mentinere a „sferelor de influenta”, in timp ce Rusia a avertizat ca in lipsa unui „raspuns constructiv” din partea…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…