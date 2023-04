Stiri pe aceeasi tema

- Orice decizie a Coreei de Sud de a furniza arme Ucrainei ar face din Seul un participant la conflict, a declarat miercuri Kremlinul, dupa ce presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a sugerat ca Seulul ar putea fi deschis la ideea de a face astfel de livrari, relateaza Reuters. Presedintele Yoon Suk Yeol,…

- Coreea de Nord a lansat joi o racheta balistica cu raza intermediara sau cu raza mai lunga de acțiune spre Marea de Est, a anunțat armata sud-coreeana, citata de agentia sud-coreeana de stiri Yonhap, informeaza Rador.Statul Major Interarme al Coreei de Sud (JCS) a declarat ca a detectat lansarea…

- Rusia a convenit cu Belarusul ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin, citat de agentia TASS, preluata de Reuters. O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat…

- Ultimele lansari de rachete ale Coreei de Nord au fost un exercitiu militar conceput pentru a antrena echipajele sa isi indeplineasca misiunea in orice moment si sa "anihileze inamicul", daca este necesar, a transmis, miercuri, presa de stat a tarii, relateaza Reuters.Coreea de Nord a lansat, marti,…

- Un purtator de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe a dezmintit duminica existenta unui acord de schimb de prizonieri cu Iranul, anuntat la Teheran, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian declarase cu cateva ore mai devreme…

- Statele Unite vor anunta vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, si care consta in principal in munitie, au declarat doi oficiali si o persoana familiara cu subiectul, informeaza Reuters.

- Statele Unite furnizeaza un nou pachet de ajutor militar Ucrainei in valoare de 2,175 miliarde de dolari. Acesta va include rachete care vor putea, practic, dubla raza de actiune a fortei de lovire ucrainene impotriva rusilor și unitați de tragere de aparare antiaeriana HAWK, precum și alte muniții…

- Statele Unite si Coreea de Sud au desfasurat vineri exercitii pentru a doua oara intr-o saptamana cu unele dintre cele mai recente avioane de razboi, in ciuda plangerilor Coreei de Nord ca manevrele cresc tensiunile in peninsula, relateaza Reuters. Cele doua tari au efectuat un exercitiu aerian comun…