SUA și-au pierdut rabdarea: Ce mesaj îi transmite liderului nord coreean La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump au ajuns la un acord care prevede renuntarea de catre Phenian la programul sau nuclear, insa cele doua tari inca nu au facut pasi concreti pentru a atinge acest obiectiv. "Mingea este in terenul Coreei de Nord", le-a spus Haley jurnalistilor in timpul unei vizite in Columbia, unde a participat la ceremonia de investire a noului presedinte columbian Ivan Duque si unde s-a intalnit cu migranti care au fugit din Venezuela. "Trebuie sa inteleaga ca membrii comunitatii internationale inca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

