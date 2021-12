IPJ Galati: Buletin informativ - 09.12.2021

Nr. 894126 din 09 decembrie 2021 EVENIMENTE RUTIERE La data de 8 decembrie a.c., in jurul orei 07.30, in municipiul Tecuci, s a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.Din primele verificari, a rezultat ca in accident a fost implicat un autoturism condus de un barbat, de 54 de ani, care, la intersectia… [citeste mai departe]