- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 s-a produs joi dupa-amiaza in apropiere de granita Californiei cu Nevada si a fost resimtit in special in orasul Sacramento, nefiind semnalate daune, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit Institutului american de geofizica (USGS), cutremurul a avut loc in nordul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs langa orașul francez Strasbourg sambata dimineata, la cateva luni dupa oprirea unui proiect geotermal din apropierea orașului. Exploatarea provocase la deja mai multe cutremure.

- UPDATE:Un nou cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc luni, la pranz, in județul Vrancea. Cu mai puțin de o ora in urma in zona a mai avut loc un seism cu magnitudinea de 3,1. Potrivit Institutului...

- Cutremur cu magnitudinea de 4.7 in Romania! S-a resimtit si in Bucuresti. Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 26 mai 2021, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. “In ziua de 26 mai 2021, la ora 00.30, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur semnificativ cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in largul coastei nord-vestice a insulei indoneziene Sumatra, a informat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinte (GFZ), potrivit Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, a precizat GFZ. Agentia meteorologica si geofizica…

- Seismul a avut loc la 8:58 am (23.58 GMT joi), epicentrul sau fiind localizat in largul coastei prefecturii Fukushima, la o adancime de 40 de kilometri.La inceputul acestei luni, un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs, pe 1 mai, in nord-estul Japoniei. Atunci autoritatile au emis o alerta de tsunami…

- John Cox, 65 de ani, unul dintre candidati republicani care doresc sa-l inlocuiasca pe guvernatorul Californiei, amenintat cu revocarea la un referendum viitor, a facut senzatie marti, 4 mai, aducand un urs brun la un eveniment electoral, informeaza ziarul elvețian Blick, care preia agenția France Presse.Candidatul…