Stiri pe aceeasi tema

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…

- Departamentul american al Apararii a transferat 1.600 de membri ai armatei SUA in zone situate la periferia orasului Washington, in contextul protestelor violente fata de moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat de politisti. „Efective militare active au fost mobilizate la baze militare…

- Pentagonul a anunțat marți ca a deplasat mai multe unitați de militari activi in apropiere de Washington DC, in contextul escaladarii protestelor declanșate dupa moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, in custodia poliției, scrie publicația americana The Hill.Departamentul Apararii a anunțat…

- Presedintele Donald Trump a anuntat luni dupa-amiaza ca disloca personal militar impreuna cu alte active federale pentru a opri revoltele violente din Washington. „In timp ce vorbim, trimit mii de soldati puternic inarmati, personal militar si ofiteri de mentinere a ordinii pentru a opri revolta, jefuirea,…

- Președintele Donald Trump are baza legala pentru a scoate armata in strada, cu scopul de a potoli protestele declanșate dupa moartea lui George Floyd, dar intenția sa starnește temeri la Pentagon și se lovește de opoziția guvernatorilor, scriu CNN și Washington Post. Amenințarea sa a starnit consternare…

- De asemenea, forțele de securitate au intervenit luni seara și au aruncat gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc in protestarii pașnici din zona Casei Albe pentru a degaja perimetrul și a-i permite președintelui sa mearga pe jos la Biserica ST John. Citește și:Intorsatura in cazul mortii lui…

- Pentru a șaptea zi consecutiv, in Statele Unite au loc proteste in zeci de state americane, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat. Cel puțin in 40 de orașe au avut loc ciocniri violente intre protestatari…

- Fostul vicepresedinte american apare ingenunchiat - simbolul manifestantilor care denunta violente ale politiei vizand afroamericani - intr-o imagine publicata pe contul sau de Twitter. Adunari - uneori violente - s-au multiplicat in Statele Unite impotriva raismului, dupa moartea lunea trcuta, la 25…