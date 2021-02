Washingtonul a anuntat ca a avut consultari in comun cu Japonia si Coreea de Sud, aliati de multe ori in dezacord, intr-un moment in care presedintele Joe Biden analizeaza strategia de adoptat fata de Coreea de Nord, noteaza AFP. Diplomatul american Sung Kim si omologii sai au promis, intr-o videoconferinta, "o stransa cooperare" si "si-au exprimat angajamentul continuu pentru denuclearizare si mentinerea pacii si stabilitatii in Peninsula Coreeana", a indicat Departamentul de Stat. Administratia Biden afirma ca examineaza modul in care poate sa avanseze in relatia cu Phenianul dupa patru ani…