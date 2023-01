Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba i-a acuzat marti pe republicani de ipocrizie in cazul documentelor confidentiale gasite la Joe Biden și a dat asigurari ca va coopera cu membrii alesi ai Congresului daca cererile de informatii sunt facute cu "buna-credinta", transmite AFP.

- Documentele oficiale au fost descoperite mai intai intr-un fost birou al președintelui american Joe Biden, apoi altele au fost gasite in reședința sa privata din Wilmington, Delaware. O situație care amintește de cea a lui Donald Trump și de percheziția spectaculoasa din august 2022 din casa fostului…

- Ajuns intr-o situație delicata dupa descoperirea unor noi documente confidentiale la resedinta sa, presedintele american Joe Biden este in defensiva si sustine ca a fost vorba de o „eroare”. Un procuror special a fost desemnat pentru a ancheta acest caz.

- In afara de jena politica evidenta a presedintelui Joe Biden si de acuzatiile inevitabile de ipocrizie, descoperirea documentelor clasificate in locatii private folosite de el ridica pentru Casa Alba cateva intrebari serioase, relateaza Gary O'Donoghue, corespondentul BBC la Washington. In primul rand,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca nu cunoaste continutul documentelor confidentiale datand din perioada in care a fost vicepresedinte (2009-2017), gasite intr-unul din birourile pe care le folosea uneori, informeaza AFP.

- Donald Trump, fostul presedinte american, politician republican, a criticat vehement decizia Camerei Reprezentantilor, aflata deocamdata sub controlul Partidului Democrat, de publicare a documentelor sale fiscale, denuntand actiunile fortelor „radicale" de stanga de la Washington.

- O curte de apel federala din SUA a oprit joi o revizuire de catre terti a documentelor confiscate de la proprietatea lui Donald Trump din Mar-a-Lago, relateaza CNN, care considera decizia ca fiind o infrangere majora pentru fostul presedinte. Hotararea inlatura un obstacol major in calea anchetei Departamentului…

- Mogulul media Rupert Murdoch l-ar fi avertizat pe Donald Trump ca publicațiile sale nu-l vor susține intr-o eventuala incercare de a reveni la Casa Alba, scrie The Guardian. De altfel, felul in care este prezentat Trump in publicațiile lui Murdoch arata destul de clar ca nu se mai bucura de sprijinul…