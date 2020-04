Reprezentantul american din Michigan, Justin Amash, care a parasit Partidul Republican din cauza divergentelor cu presedintele Donald Trump si a votat in favoarea destituirii acestuia, a anuntat marti ca se pregateste sa-si prezinte candidatura la alegerile prezidentiale din noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Amash, in varsta de 40 de ani, ales in Camera reprezentantilor in 2010, este actualmente independent, dupa ce a iesit din Partidul Republican, vara trecuta, dar incearca sa obtina nominalizarea Partidului Libertarian, care militeaza pentru libertati individuale puternice si o legislatie…