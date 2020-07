Rapperul american Kanye West a anuntat sambata pe Twitter ca va candida la scrutinul prezidential din SUA din noiembrie, informeaza duminica agentiile internationale de presa.



"Acum trebuie sa indeplinim promisiunea Americii, avand incredere in Dumnezeu, unindu-ne viziunile si construindu-ne un viitor. Candidez la functia de presedinte al Statelor Unite", a scris West pe Twitter chiar de Ziua Independentei SUA, sub hashtag-ul #2020VISION.

