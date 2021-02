O furtuna de iarna severa a acoperit cu zapada duminica numeroase orase de pe coasta de est a Statelor Unite dupa ce a lovit capitala Washington, relateaza luni AFP. Serviciul Meteorologic National (NWS) a emis o avertizare de furtuna de iarna valabila pentru nord-estul Statelor Unite, un teritoriu cuprins intre Virginia si Maine.



La sud de New York, New Jersey si o parte din Connecticut, stratul de zapada ar putea atinge intre 45 si 60 de centimetri, potrivit informarii NWS.



Odata cu apropierea furtunii, guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a declarat starea de urgenta,…