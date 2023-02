SUA propun noi restricții pentru primirea migranților Administratia Statelor Unite a emis propuneri legislative in baza carora le va fi cu mult mai greu migrantilor sa depuna cereri de azil odata ce vor fi ridicate actualele controale legate de COVID-19, in luna mai, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

