- Protestatarilor din Statele Unite, care marșaluiesc pe strazile marilor orașe americane de 7 zile, li se alatura oameni din toata lumea. In weekend-ul care a trecut, protestatari s-au adunat in Londra, Berlin și Auckland, printre alte orașe, pentru a iși arata solidaritatea fața de protestatarii americani,…

- SUA au inceput luni o noua saptamana pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase, in urma incidentului din Minneapolis soldat cu moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat timp…

- Ciocniri intre manifestanti si politisti zguduie mai multe orase americane - in care s-au decretat interdictii de circulatie pe timpul noptii, cu scopul de a calma furia care a cuprins Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintele american Donald…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…

- Haosul continua in Statele Unite dupa ce proteste violente au erupt in urma uciderii cu sange rece a lui George Floyd de catre poliția din Minneapolis, Minnesota. In acest moment, 32 de mari orașe americane se confrunta cu proteste generalizate, violențe intre protestatari și forțele de ordine și haos,…

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de…