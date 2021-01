Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European Frans Timmermans si Inaltul Reprezentant / Vicepresedinte Josep Borrell au salutat miercuri intr-o declaratie comuna decizia presedintelui american Joe Biden de a initia procedura de revenire a SUA in Acordul de la Paris…

- Președintele american Joe Biden a spus miercuri ca predecesorul sau, Donald Trump, i-a scris o scrisoare foarte generoasa, relateaza Reuters. ”Președintele a scris o scrisoare foarte generoasa”, le-a spus Biden reporterilor la Casa Alba. ”Pentru ca este privata, nu voi vorbi…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adresat miercuri un mesaj de Twitter, in engleza, noului lider American, Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma...

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a adresat miercuri un tweet in engleza noului presedinte american Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma unei decizii a lui Donald Trump, relateaza AFP. "Welcome back! (Bine ati revenit!).…

- Joe Biden va semna o serie de decrete inca din prima zi a presedintiei sale, miercuri, in special pentru a reangaja Statele Unite in Acordul de la Paris privind climatul, a anuntat sambata viitorul sef de cabinet, Ron Klain, informeaza AFP.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sambata, ca Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice in prima zi a mandatului sau la Casa Alba, relateaza AP, potrivit news.ro. “Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris in prima zi a mandatului…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, s-a angajat sa adere la acordul climatic de la Paris, pe care Trump l-a parasit, in prima zi a președinției sale, potrivit AFP. "Astazi, administrația Trump a parasit oficial acordul climatic de la Paris. Și in exact 77 de zile o administrație Biden se va…