- Un tanar in varsta de 18 ani a provocat un atac armat intr-o școala primara din Texas, omorand astfel cel puțin 19 copii in timp ce mergea din clasa in clasa. Atacatorul a fost ucis de oamenii legii. Numarul morților a inclus și doi adulți. Iata ce se știe pana in momentul de fața despre Salvador Ramos!

- Dupa ce au aflat despre impușcaturile de la școala primara Robb din Uvalde, Texas, mulți parinți s-au grabit sa ajunga la fața locului pentru a-și recupera copiii. La cateva ore de la atac, unii dintre ei inca nu reușisera sa-i gaseasca, relateaza postul american NBC News . In apropierea școlii din…

- Președintele american a cerut din nou masuri pentru controlul armelor de foc, un subiect dificil pentru Statele Unite, dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul la o școala primara din orașul Uvalde. 19 copii și doi adulți au fost uciși de baiat, care a fost ulterior impușcat mortal de polițiști. „Cand…

