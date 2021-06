Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem pe cale sa pregatim o alta serie de sanctiuni care sa fie aplicate in aceasta situatie", a anuntat Jake Sullivan la postul american CNN, la patru zile dupa summitul de la Geneva dintre presedintele american si omologul sau rus Vladimir Putin, scrie Agerpres."Noi am aplicat deja sanctiuni impotriva…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Rusia trebuie sa fie stabila si previzibila, a declarat presedintele american, Joe Biden, in conferinta sa de presa separata dupa prima intalnire cu presedintele rus, Vladimir Putin, desfasurata miercuri la Geneva. Totodata, Biden…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat vineri ca sanctiunile americane impotriva Rusiei sunt motivate de competitia politica interna din SUA si reprezinta o "enigma" pentru Moscova, relateaza Reuters si AFP. Putin a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la Forumul Economic de la Sankt…

- Unui jurnalist care l-a intrebat daca va acționa impotriva omologului sau rus Vladimir Putin, pe care il va intalni la Geneva peste doua saptamani, Joe Biden i-a raspuns: „Studiem problema indeaproape”. „Nu”, a raspuns Joe Biden la intrebarea daca el crede ca președintele rus incearca sa-l testeze inainte…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat miercuri ca nu exclude posibile represalii impotriva Rusiei pentru atacul cibernetic asupra celui mai mare furnizor mondial de carne JBS, care suspecteaza hackeri rusi, noteaza AFP. Unui jurnalist care l-a intrebat daca va lua masuri impotriva…