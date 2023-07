Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Ucrainei la NATO este puțin probabila in viitorul apropiat, deoarece inseamna ca Alianța va fi atrasa intr-un razboi cu Rusia. Acest lucru a fost declarat de catre coordonatorul pentru comunicații strategice a Consiliului Național de Securitate de la Casa Alba, John Kirby, intr-un interviu…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a ordonat masuri destinate sa amelioreze securitatea serviciilor sale dupa scurgerea de documente ultra-confidentiale descoperita la inceputul acestui an, a anuntat Pentagonul, relateaza AFP si Reuters. Un audit care a examinat timp de o luna si jumatate…

- UPDATE Guardian - Opozitia din Australia - nu mai vrem sa trimitem armament din „era Vietnamului” catre Ucraina Australia trebuie sa furnizeze „vehicule speciale” Ucrainei, spune liderul opozitiei, Peter Dutton. Publicul australian a sustinut foarte mult presedintele Zelensky si cauza sa si, trimitand…

- Iranul furnizeaza Rusiei materiale pentru construirea unei fabrici de drone la est de Moscova, in timp ce Kremlinul cauta sa se asigure de o aprovizionare constanta cu armament pentru invazia sa in curs in Ucraina, potrivit unei concluzii a serviciilor de informații americane publicate vineri de Casa…

- China a respins „intr-un maniera neobisnuit de tranșanta” o solicitare a Statelor Unite(SUA) pentru o intalnire bilaterala intre ministrii apararii din cele doua tari, scrie The Wall Street Journal. Intalnirea era pregatita in marja unui forum de securitate organizat in Singapore, la sfarsitul saptamanii…

- Potrivit guvernului american, Rusia și Iranul iși extind cooperarea militara. Directorul de comunicare al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, spune ca Iranul continua sa furnizeze Rusiei drone de atac. Din august, Iranul a furnizat peste 400 de drone pentru Rusia.Cele mai multe dintre…

- Potrivit Casei Albe, aproximativ 20.000 de militari ruși au fost uciși și 80.000 au fost raniți numai din decembrie și pana acum, scrie Washington Post, care sugereaza ca pierderile de vieți omenești ar putea continua sa creasca, in ambele tabere, odata cu inceperea contraofensivei ucrainene.Numarul…

- Statele Unite nu au decis ca grupul rus de mercenari Wagner este o "organizatie terorista straina", in pofida actiunilor pe care organizația condusa de Evgheni Prigojin le desfașoara in continuare in Ucraina, a declarat joi, 20 aprilie, purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate din…