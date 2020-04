Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președintele al Statelor Unite, Barack Obama, și-a anunțat susținerea pentru fostul sau vicepreședinte, Joe Biden, in alegerile prezidențiale care vor avea loc in 2020. Biden, care a devenit nominalizatul prezumtiv al democraților dupa ieșirea din cursa a senatorului Bernie Sanders, se va confrunta…

- Barrack Obama, își va anunța în cursul zilei de marți susținerea pentru campania prezidențiala a lui Joe Biden, fostul sau vicepreședinte, potrivit unor surse apropiate de fostul președinte american, citate de Reuters.Susținerea este așteptata sa fie anunțata printr-un videoclip…

- Bernie Sanders si-a exprimat luni sprijinul pentru candidatura lui Joe Biden la presedintia Statelor Unite, in timpul unei conversatii transmise in direct intre cei doi, senatorul spunandu-i lui Biden ”avem nevoie de dumneavoastra la Casa Alba”, relateaza CNBC.

- Veteranul septuagenar al politicii americane Joe Biden a promis sa aleaga o femeie care sa devina, in cazul unei victorii in fata republicanului Donald Trump, prima vicepresedinta a Statelor Unite, relateaza AFP, care prezinta potentiale partenere de cursa ale democratului.Invingator al unor…

- Bernie Sanders și-a incheiat miercuri campania prezidențiala, ceea ce il face pe Joe Biden viitorul contracandidat al lui Donald Trump in cadrul alegerilor prezidențiale din 2020. Sanders a facut anunțul privind retragerea din procesul electoral prin intermediul unui apel cu echipa sa de campanie, conform …

- Manevrarea de catre Trump a coronavirusului a dominat prima dezbatere din cap intre cei doi candidați democrați ramași la președinție [Kevin Lamarque / Reuters] Presidențialii democrați ai Statelor Unite ale Americii spera ca Joe Biden și Bernie Sanders sa se descurce in tratarea focarului coronavirusului…

- Joe Biden a realizat o spectaculoasa revenire in forta in cursa in vederea obtinerii investiturii democrate. pentru a-l infrunta pe Donald Trump, chiar daca rivalul sau Bernie Sanders a rezistat, ceea ce anunta o lupta indelungata si dura, relateaza AFP potrivit news.ro.Consolidat de o impresionanta…

- Fostul vicepresedinte al Statelor Unite, Joe Biden, a castigat „primarele” democratice din statul Carolina de Sud, intr-o victorie de care avea mare nevoie ca sa-si mareasca sansele de a deveni candidatul democratilor la alegerile de la toamna, cand din partea republicanilor va concura din nou presedintele…