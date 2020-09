Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca 172 de state s-au inscris in programul COVAX ce vizeaza accesul echitabil la vaccinurile impotriva coronavirusului. Totusi, aceste state trebuie sa isi prezinte interesul si sa faca platile initiale.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii se afla in discutii cu Rusia pentru a afla mai multe informatii despre vaccinul experimental Sputnik-V. Rusii planuiesc sa testeze 40.000 de persoane incepind cu saptamina viitoare, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.ro. In urma cu doar o saptamina, Rusia a devenit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pledeaza in favoarea respectarii protocoalelor si reglementarilor aflate in vigoare in vederea dezvoltarii unui vaccin impotriva covid-19, dupa ce Rusia a anuntat ”milioane” de vaccinuri inca de la inceputul lui 2021, relateaza AFP.”Orice vaccin si orice…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ca mentinerea frontierelor inchise nu reprezinta o strategie viabila in lupta impotriva coronavirusului, recunoscand in acelasi timp dificultatea existentei unei strategii globale la nivel internațional, scrie Agerpres .

- Ministerul nipon al Sanatatii a aprobat folosirea dexametazonei, un steroid ieftin si folosit pe scara larga, ca pe un al doilea tratament impotriva COVID-19, dupa ce un experiment clinic desfasurat in Marea Britanie a demonstrat ca acest medicament reduce mortalitatea pacientilor spitalizati, transmite…

- Revenirea la vechea normalitate este un vis indepartat. Organizatia Mondiala a Sanatatii acuza guvernele ca nu iau masurile necesare pentru a stopa raspandirea coronavirusului. Directorul organizatiei sustine ca situatia se va inrautati.