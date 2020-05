Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de o noua escaladare a conflictului sino-american cu privire la originea noului coronavirus . Inainte de criza Covid-19, am vazut deja un anumit nivel de coordonare a propagandei intre Rusia și Republica Populara Chineza, a declarat Lea Gabrielle, coordonatorul centrului pentru analiza și…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Ei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sustine ca are informatii ca Iranul pregateste un atac prin surprindere. "Daca este asa, Iranul va plati un pret foarte mare", a spus Trump."Nu ne dorim ostilitati, dar, daca ne sunt ostili, vor regreta asta ca niciodata pana acum", a declarat Donald Trump,…

- Statele Unite au oferit Republicii Belarus petrol la prețuri “competitive” pe fundalul disputelor recurente ale Minskului cu Moscova privind prețul petrolului rusesc folosit de rafinariile beloruse. Vineri, Departamentul de Stat a anunțat “disponibilitatea companiilor americane…

- Statele Unite se ”opun ferm” formarii unui ”guvern paralel” in Afganistan, unde seful statului in exercitiu, reales in mod oficial, si principalul sau adversar au depus luni amandoi juramantul de presedinte al tarii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Washingtonul s-a oferit sa ajute Iranul in privinta raspunsului la criza cauzata de coronavirus, care a ucis deja 34 de persoane in aceasta tara, transmite Reuters preluat de agerpres. Intr-o audiere in comitetul de afaceri externe al Camerei…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit miercuri la Riad pentru discutii cu liderii sauditi cu privire la 'amenintarea' iraniana, in prima sa vizita in Golf de la asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, care a alimentat si mai mult tensiunile regionale, transmite AFP. 'Vom…