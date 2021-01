Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a votat punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie. Votul asupra acestui "impeachment" face din Donald Trump primul presedinte din istoria SUA…

- Dupa ce pe 6 ianuarie, o multime furioasa de suporteri ai presedintelui Trump a luat cu asalt Congresul american, lasand in urma morti, raniti si o cladire devastata, democratii din Camera Reprezentantilor au demarat a doua punerea sub acuzare a presedintelui, o premiera pentru SUA, dar cu miza importanta.

- Camera Reprezentanților a votat, marți noaptea, sa aprobe o rezoluție prin care solicita demiterea președintelui Donald Trump din funcție prin activarea celui de-al 25-lea amendament. Votul se dorește a fi mai mult simbolic, in condițiile in care vicepreședintele Mike Pence a transmis in cursul serii,…

- Democrații din Congres au demarat, luni dimineața, incercarea de a forța demiterea din funcția a președintelui in exercițiu al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, incepand o serie de acțiuni...

- Trump nu a spus inca daca va respinge prin veto programul de ajutoare pentru pandemie, de 892 miliarde de dolari, care este cuplat cu alte 1.400 de miliarde de dolari pentru finantarea unei serii de agentii federale, pana in septembrie viitor. Iata cum s-ar putea desfasura aceasta confruntare: TRUMP…

- Congresul Statelor Unite a votat luni noapte pachetul de ajutor de 892 de miliarde de dolari, dând o gura de oxigen economiei lovite de pandemie și americanilor, dupa luni de inacțiune, transmite Reuters. Se așteapta ca legea ce detaliaza acest pachet de asistența sa fie promulgata rapid…