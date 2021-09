Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce in Italia au loc discuții aprinse in ceea ce privește revenirea copiilor la scoala in conditiile noului val al pandemiei, ministrul italian al educatiei, Patrizio Bianchi, a sustinut vineri sa se impuna vaccinarea obligatorie a cadrelor didactice, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres.…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni ministrul apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE. Responsabilul apararii…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni ministrul apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE. Responsabilul apararii a…

- Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai,…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie, informeaza dpa. Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie vor…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea împotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si pentru angajații din educatie, scrie dpa, conform Agerpres.Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, începând din luna octombrie, angajatii din institutiile…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si pentru angajații din educatie, scrie dpa, conform Agerpres. Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…