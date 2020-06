Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, candidatul Partidului Demcrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii, din noiembrie, a promis sa lupte impotriva rasismului si in favoarea reformelor in randurile politiei, dupa moartea afro-americanului George Floyd, conform Agerpres.Intr-un articol de opinie publicat,…

- Fostul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a donat 100 de milioane de euro de dolari pentru organizațiile care lupta impotriva rasismului, informeaza Marca. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul pe gat pana și-a dat ultima…

- Fostul presedinte democrat Barack Obama saluta, intr-un mesaj video, ”schimbarea de mentalitate” operata in randul americanilor care manifesteaza impotriva rasismului si violentelor politiei, care ar putea, in opinia sa, sa conduca la reforme la nivel national, relateaza AFP, potrivit news.ro.Predecesorul…

- Donald Trump a facut un pas inapoi si a apreciat ca nu este necesara desfasurarea armatei impotriva manifestatiilor care zguduie America in semn de protest fata de uciderea la 25 mai a lui George Floyd de catre un politist alb, in timpul unei arestari, la Minneapolis, in Minnesota, relateaza Reuters,…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…

- Donald Trump a anuntat ca a discutat cu familia lui George Floyd, un afroaamerican a carui moarte, dupa o arestare violenta, la Minneapolis, a provocat revolte in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele american considera ”niste oameni buni” familia victimei Citește…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP.