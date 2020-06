Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii a trimis 1.600 de militari in regiunea Washingtonului, in contextul in care capitala americana, la fel ca principalele orase din Statele Unite, este teatrul unor manifestatii care denunta brutalitatea politiei si rasismul, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Pentagonul…

- Luptele de strada iau amploare in America, la mai bine de o saptamana de cand au inceput protestele violente, dupa uciderea afro-americanului George Floyd. Cinci polițiști au fost impușcați de protestatari iar alții au fost agresați. Protestatarii nu se limiteaza la violențele impotriva forțelor de…

- Inspectorul general adjunct al Departamentului american al Apararii, Glenn Fine, a demisionat marti, la putin peste o luna dupa ce presedintele Donald Trump il inlaturase din functia de inspector general interimar al Pentagonului, transmite Reuters.In momentul demiterii sale, Glenn Fine se…

- Marina americana (US Navy) are un nou secretar - al patrulea in sase luni -, Kenneth Braithwaite, un sustinator infocat al lui Donald Trump care si-a dat misiunea de a reface spiritul unor Forte navale demoralizate si afectate de covid-19, relateaza AFP potrivit news.ro.Nominalizarea lui Kenneth…

- Fostul presedinte american Barack Obama a criticat sambata indirect, intr-una din rarele sale interventii publice de la inceputul pandemiei de COVID-19, modul in care aceasta a fost gestionata de succesorul sau Donald Trump, relateaza AFP si DPA, citate de Agerpres.Intr-un mesaj de felicitare difuzat…

- Senatorii republicani au introdus marti un proiect de lege care sa ii permita presedintelui Donald Trump sa impuna sanctiuni Chinei daca Beijingul nu furnizeaza un "raport complet" despre pandemia noului coronavirus, informeaza AFP si Reuters. "Partidul Comunist Chinez trebuie sa fie tras la raspundere…

- „Resturi (ale aparatului) au fost gasite in zona de control si de interventie a Italiei” in Marea Ionica si „ Grecia a trimis un elicopter al marinei de razboi pentru a participa la operatiunea de salvare”, a anuntat joi o sursa militara greaca, pentru AFP, preluata de Agerpres. Aviatia militara greaca…

- Departamentul american al Apararii nu are informatii despre starea de sanatate a liderului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, dar presupune ca acesta detine în continuare controlul asupra fortelor nucleare si armatei nord-coreene, relateaza Mediafax.„În materie de informatii ale…