Stiri pe aceeasi tema

- China i-a cerut luni presedintelui american Joe Biden sa nu-i 'subestimeze' 'determinarea ferma' de a-si 'apara suveranitatea', dupa ce liderul de la Casa Alba a declarat, in cursul vizitei sale in Japonia, ca SUA vor apara militar Taiwanul in cazul unui atac al fortelor chineze, transmite AFP, potrivit…

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, i-a transmis miercuri omologului sau chinez, Wang Yi, ca spera ca Beijingul va juca un 'rol responsibil' in ce priveste asigurarea pacii si securitatii, in contextul continuarii razboiului declansat de Rusia in Ucraina, informeaza agentia Kyodo.…

- Pentru prima data dupa mai mult de doi ani, Japonia va reincepe sa primeasca in aceasta luna turisti straini din patru tari - Statele Unite, Australia, Thailanda si Singapore - in cadrul unui demers strict reglementat, a anuntat marti guvernul nipon, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi s-a aflat vineri in India in prima vizita a unui inalt oficial de la Beijing dupa confruntarile violente produse in 2020 intre trupe indiene si chineze de-a lungul frontierei, ce au condus la o criza intre cei doi vecini, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si cel al Chinei, Xi Jinping, vor discuta, vineri, despre invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei declaratii transmise de Casa Alba, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Anthony Blinken, secretarul de stat al SUA (ministru de externe), a spus ca administrația de la Casa Alba nu va ezita sa impuna „costuri” Chinei, daca va continua sa apere acțiunile lui Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va avea, vineri, o conversatie cu omologul sau din China, Xi Jinping, despre competitia intre cele doua tari si despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, anunta Casa Alba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Prim-ministrul Australiei a ținut un lung discurs de politica externa la Sydney, in care s-a referit cu insistența la China și la raspunsul acestui stat la invazia Rusiei, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…