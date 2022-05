SUA își strâng aliații împotriva Chinei. Regiunea Asia-Pacific, bombă cu ceas Liderii SUA, Japoniei, Australiei și Indiei, reuniți marți la Tokyo, au avertizat impotriva schimbarii „status quo-ului prin forța”, pe fondul ingrijorarilor legate de influența militara tot mai mare a Chinei in regiunea Asia-Pacific. La finalul summitului lor din capitala japoneza, cele patru țari din alianța informala Quad au parut sa faca o paralela intre ambițiile […] The post SUA iși strang aliații impotriva Chinei. Regiunea Asia-Pacific, bomba cu ceas first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea trece printr-un „moment intunecat in istoria noastra comuna” din cauza invaziei Rusiei in Ucraina, le-a transmis președintele american Joe Biden aliaților din Asia in deschiderea summitului Quad la care mai participa și liderii Japoniei, Australiei și Indiei, informeaza BBC.

- Presedintele american Joe Biden l-a acuzat luni pe omologul sau rus, Vladimir Putin, ca incearca sa distruga identitatea Ucrainei, dupa cum demonstreaza bombardamentele ruse asupra unor tinte civile precum scoli, spitale, centre de ingrijire si muzee, informeaza DPA, citat de Agerpres . „Mi se pare…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat sa foloseasca armata americana pentru a apara Taiwanul in cazul in care China ar invada aceasta tara, in remarcile facute in timpul primei sale vizite in Japonia in calitate de presedinte al SUA, scrie FT. „Da. Acesta este angajamentul pe care ni l-am luat”,…

- Liderul de la Casa Alba a subliniat luni, la Tokyo, ca responsabilitatea Washingtonului de a proteja insula este „și mai puternica”, dupa invazia Rusiei in Ucraina, scrie The Guardian . Joe Biden a declarat ca SUA ar interveni militar pentru a apara Taiwanul in cazul in care acesta ar fi atacat de China…

- Președintele american Joe Biden a vizitat baza militara americana din Pyeongtaek, inainte de a pleca spre Japonia. El a fost vazut mancand inghețata, facandu-și un selfie cu un soldat american și interacționand cu oamenii la o sala de bowling de la baza aeriana Osan, unde sunt dislocați mii de militari…

- Liderul chinez Xi Jinping a emis cel mai puternic avertisment de pana acum impotriva celor care pun la indoiala politica „zero-Covid” a guvernului, in contextul in care lockdown-urile severe și frecvente alimenteaza nemulțumirea publicului și dau o lovitura devastatoare economiei chineze, noteaza CNN…

- Japonia condamna amenintarile Rusiei care a precizat ca va veni cu contramasuri ca raspuns la sanctiunile impuse de Tokyo impotriva Moscovei. „Orice contramasuri rusesti impotriva Japoniei ar fi inacceptabile”, a declarat secretarul sef al cabinetului japonez, Hirokazu Matsuno.

- Liderii NATO vor discuta despre consolidarea Flancului Estic, respectiv crearea de patru noi grupuri de lupta in Romania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria, a declarat, joi, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, inaintea reuniunii liderilor alianței. Totodata, el a spus ca liderii…