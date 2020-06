Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Statele Unite au murit 740 de oameni, potrivit datelor raportate de Universitatea Johns Hopkins. Astfel, numarul total al deceselor de COVID-19 inregistrate in tara a depasit 116.850, mai mult decat numarul soldatilor americani ucisi in Primul Razboi Mondial - circa 116.500,…

- Numarul bolnavilor decedati in doua luni din cauza noului coronavirus in Statele Unite l-a depasit pe cel al soldatilor americani ucisi in doua decenii in cursul Razboiului din Vietnam, potrivit bilantului actualizat marti de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP, potrivit Agerpres. In total, 58.365…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.177 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 164.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 3.177 de persoane au murit din cauza coronavirusului pe teritoriul SUA, unde au fost confirmate pana acum 164.665 cazuri de…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…