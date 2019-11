Candidatii Partidului Republican au suferit, in alegerile desfasurate marti, infrangeri stanjenitoare pentru presedintele Donald Trump, care s-a implicat personal in campaniile electorale locale, cerand sa le fie barat accesul democratilor 'radicali', cu un an inaintea scrutinului pentru Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Rezultatele alegerilor organizate marti in patru state - Virginia, Kentucky, Mississippi si New Jersey - ar putea oferi indicii cu privire la scrutinul prezidential de anul viitor, in care Trump vizeaza un al doilea mandat. Pentru prima oara in ultimii 25 de ani, democratii…