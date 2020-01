Stiri pe aceeasi tema

- Liderul majoritatii republicane din Senatul SUA, Mitch McConnell, a decis adoptarea unui "desfasurator" al procesului de impeachment al presedintelui Donald Trump care sa fie cat mai apropiat de cel al procedurii similare prin care a trecut presedintele democrat Bill Clinton, in 1999. Democratii,…

- Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a propus luni reguli de desfasurare care ar putea duce la un proces rapid de impeachment pentru presedintele Donald Trump si nu exista nicio garantie ca prezentarea de martori sau dovezi va fi permisa, relateaza Reuters si DPA. Rezolutia prezentata…

- Procesul pentru destituirea presedintelui Donald Trump va incepe probabil la 21 ianuarie, a declarat marti liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, informeaza AFP si Reuters. "Etape preliminare", precum depunerea juramantului senatorilor in fata sefului Curtii…

- Liderul minoritatii democrate din Congresul Statelor Unite, Chuck Schumer, i-a cerut presedintelui Donald Trump sa desecretizeze motivele deciziei de a-l ucide pe generalul iranian Qassem Soleimani, transmite DPA. Democratii considera ca atacul aerian de la Bagdad soldat cu moartea comandantului iranian…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a votat miercuri pentru demitere lui Donald Trump, activand articolele de inculpare a presedintelui. Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui american Donald Trump în scopul demiterii, informeaza Mediafax citând CNN.Donald Trump este suspectat de abuz de putere si obstructionarea Congresului.…

- Procesul in vederea destituirii lui Donald Trump ar putea sa aiba loc luna viitoare, in cazul in care Camera Reprezentantilor aproba, asa cum se asteapta, inculparea, a confirmat miercuri liderul majoritatii republicane in Camera superioara, Mitch McConnell, relateaza Reuters.

