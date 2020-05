Platforma Twitter a adaugat marti mentiunea "verificati faptele" la doua mesaje ale presedintelui american Donald Trump care sustinea ca votul prin corespondenta este substantial "fraudulos", o premiera in contextul in care retele sociale sunt frecvent acuzate de laxism in ce priveste raspunsul lor la afirmatii ale liderilor politici, noteaza AFP.



"Aceste mesaje contin informatii care pot induce in eroare cu privire la procesul de vot si au fost semnalate pentru a oferi un context suplimentar despre votul prin corespondenta. Decizia a fost luata in acord cu abordarea pe care am prezentat-o…