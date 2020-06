Pamantul democrației se indreapta spre un razboi civil. Decesul afroamericanului George Floyd in timp ce era arestat de un polițist alb a declanșat proteste violente in peste 40 de orașe. Exista temeri ca situația poate scapa de sub control. La mai puțin de șase luni pana la alegerile prezidențiale, Donald Trump este pus in fața […]