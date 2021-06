Stiri pe aceeasi tema

- ​Uniunea Europeana ar dori sa obțina un angajament din partea Statelor Unite pentru a soluționa înainte de decembrie disputa comerciala privind oțelul și aluminiul, care afecteaza relațiile bilaterale, potrivit concluziilor summitului transatlantic din 15 iunie, potrivit AFP.„Ne-am angajat…

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a dat duminica asigurari ca politica actualei administratii americane fata de Coreea de Nord nu are ca obiectiv sa provoace ostilitate, ci sa caute solutii pentru a obtine denuclearizarea tarii asiatice,…

- Pentru prima data in Statele Unite, doua femei sunt asezate in spatele lui Joe Biden in cursul marelui sau discurs de politica generala din Congres miercuri seara: vicepresedinta Kamala Harris si presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, noteaza AFP. La 81 de ani, lidera democratilor din…

- Ajutat de o economie in revenire și de o campanie de vaccinare eficienta, care incepuse insa inainte ca el sa ajunga la Casa Alba, președintele democrat beneficiaza de o lunga perioada de miere, in relația cu electoratul american, arata un sondaj Reuters/Ipsos . Obstacolele mai mari abia urmeaza, unul…

- Oficialii americani de la patrulele de frontiera, care monitorizeaza zidul construit de-a lungul graniței cu Mexicul, gasesc frecvent scari aruncate de migranții ilegali care intra în sudul Texasului peste anumite porțiuni.Publicația The Texas Monthlyîl citeaza pe Scott Nicol, activist…

- Guvernul american al presedintelui Joe Biden a ridicat vineri sanctiunile impotriva judecatorilor si a personalului Curtii Penale Internationale (CPI) impuse de Donald Trump, relateaza AFP. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, intr-un comunicat, ca Statele Unite continua sa se opuna…

- Donald Trump și-a criticat mult timp succesorul democrat și și-a reiterat sâmbata seara acuzațiile de frauda electorala în timp ce ținea un toast la o nunta de la clubul sau din Mar-a-Lago, Florida, potrivit unui videoclip publicat de site-ul american TMZ."Nu merge la granița,…