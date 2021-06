SUA grațiază o vacă după ce a evadat de la abator O vaca ramasa disparuta dupa ce a evadat dintr-un abator, alaturi de alte 40, a fost gasita joi, dar va fi gratiata dupa ce cantareata Diane Warren a pledat in favoarea lasarii ei in viața. Cazul a generat emoție dupa ce turma de vaci a reușit sa scape din abatorul unde urma sa-i fie curmate […] The post SUA grațiaza o vaca dupa ce a evadat de la abator first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Singura vaca ramasa disparuta dupa ce a evadat dintr-un abator din Statele Unite, impreuna cu aproximativ 40 de vaci, a fost gasita joi, dar va fi gratiata dupa ce cantareata Diane Warren a pledat in favoarea ei, informeaza France Presse potrivit Agerpres. La capatul unei ample operatiuni a politiei…

- Singura vaca ramasa disparuta dupa ce a evadat dintr-un abator din Statele Unite, impreuna cu aproximativ 40 de vaci, a fost gasita joi, dar va fi gratiata dupa ce cantareata Diane Warren a pledat in favoarea ei, informeaza France Presse. La capatul unei ample operatiuni a politiei intr-o zona rezidentiala…

- Dupa ce a fost luat printr-o procedura nelegala de la strabunicul care il crestea, un copil de 11 ani din orasul brasovean Rasnov a fugit de doua ori din centrul in care avea masura de plasament.

- Dupa ce a fost luat printr-o procedura nelegala de la strabunicul care il crestea, un copil de 11 ani din orasul brasovean Rasnov a fugit de doua ori din centrul in care avea masura de plasament.

- Patru din cei sase suspecti in cazul crimei din zona Garii de Nord din Timisoara au fost depistati, miercuri dupa-amiaza, de politistii de la Serviciul Investigatii Criminale si politistii locali, intr-o pensiune din municipiu, a anuntat Politia Locala Timisoara. Politistii locali din cadrul Biroului…

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile. Jurații au deliberat mai mult de 10 ore, pe parcursul a doua zile, in cadrul unui proces extrem…

- Unul dintre cei doi politisti pitesteni, arestati preventiv in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, s-a pensionat, iar in cazul celuilalt au fost suspendate raporturile de serviciu, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „In conformitate cu…

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, care muncea pe un șantier a fost salvat astazi dupa ce i s-a facut rau, aflandu-se la o inalțime de 30 de metri de sol. Cazul a avut loc in aceasta dimineața la Orhei.