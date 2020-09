Stiri pe aceeasi tema

- Lacomia - nu tradarea - l-a determinat pe Donald Trump sa-i ceara ajutor presedintelui rus Vladimir Putin in scrutinul prezidential din 2016, scrie intr-o noua carte, calificata de dpa drept "bomba", Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Trump si care intre timp a fost condamnat la trei ani…

- Lacomia - nu tradarea - l-a determinat pe Donald Trump sa-i ceara ajutor presedintelui rus Vladimir Putin in scrutinul prezidential din 2016, scrie intr-o noua carte, calificata de dpa drept "bomba", Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Trump si care intre timp a fost condamnat la trei ani de…

- Presedintele american Donald Trump il idolatrizeaza pe Vladimir Putin pentru ca acesta poate conduce Rusia ca pe propria companie, scrie fostul avocat si om de incredere al liderului de la Casa Alba, Michael Cohen, in cartea “Disloyal: Amemoir”, potrivit jurnalului Washington Post, citat de huffpost.com,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, aflat în fața Congresului pentru a explica inerția aparenta a Statelor Unite în fața amenințarilor din partea Rusiei împotriva soldaților sai din Afganistan, a invocat joi moartea a 300 de ruși în Siria pentru a demonstra fermitatea Washingtonului,…

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- CHIȘINAU, 24 iun - Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a adus cuvinte de recunoștința militarilor care au participat la Parada Victoriei de la Moscova. Transmisiunea live a evenimentului a fost difuzata pe site-ul Sputnik Moldova și pe paginile oficiale ale Agenție de pe rețelele de socializare.…

- Mii de soldati defileaza miercuri dimineata in Piata Rosie din Moscova sub ochii lui Vladimir Putin, un moment de stimulare a patriotismului pus in scena in ajunul referendumului constitutional care i-ar permite presedintelui rus sa-si prelungeasca sederea la Kremlin tocmai pana in 2036.