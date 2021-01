Donald Trump paraseste Casa Alba cu un ultim sondaj defavorabil, cu 34% opinii favorabile despre activitatea sa, potrivit unei anchete a Institutului Gallup publicate luni, cea mai scazuta cifra dintr-un mandat care i-a divizat profund pe americani, noteaza AFP.



Potrivit anchetei, efectuata intre 4 si 15 ianuarie pe 1.023 de subiecti, cota de popularitate a presedintelui american in exercitiu a ajuns la un nivel scazut istoric cu cateva zile inainte de instalarea in functie a succesorului sau, fostul vicepresedinte Joe Biden.



De mai multe ori in 2017, el a atins 35% opinii…