Decizia presedintelui american Donald Trump de a inaspri politica privind migratia a fost criticata puternic marti de directorii marilor companii de tehnologie din SUA, relateaza AFP. "Imigratia a contribuit imens la succesul economic al SUA", a reactionat pe Twitter directorul Google, Sundar Pichai, nascut in India. Susan Wojcicki, directoare a Youtube, filiala a Google, si fiica a unui imigrant polonez, a ales de asemenea Twitter pentru a denunta decizia liderului de la Casa Alba. "Imigratia ocupa un loc central in istoria SUA si in istoria mea personala", a scris ea. Elon Musk a postat la randul…