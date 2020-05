Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca spera ca numarul deceselor din SUA provocate de coronavirus sa ramâna sub pragul de 100.000, informeaza sâmbata dpa. "Sa speram ca vor ramâne sub pragul de 100.000 de vieti pierdute, care chiar si asa este un numar oribil",…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a autorizat, in procedura de urgenta, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacientilor care sufera de coronavirus, anunta presedintele Donald Trump.

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 182.000 de oameni in intreaga lume , de la aparitia sa in China in toamna anului trecut, conform surselor oficiale . Aproape doua treimi din morți au fost inregistrați numai in Europa . In total, 182.453 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la un total…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a declarat, marți, ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor "sa schimbe radical" functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe care o critica vehement pentru modul in care a gestionat inceputul pandemiei de COVID-19. Declarațiile lui Pompeo vin la…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca decizia sa cu privire la data la care ar fi posibil sa fie redeschisa economia Statelor Unite ale Americii dupa izolarea cauzata de pandemia de coronavirus va fi ''cea mai importanta'' din viata sa, relateaza AFP. "Va trebui…

- Președintele Statelui Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeana ca a avut un rol in raspandirea cazurilor de coronavirus in Statele Unite, deoarece nu a luat masurile necesare la timp.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca, la inceputul crizei, Statele Unite au impus restrictii…

- Iata ce spune secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana: „Confruntandu-ne cu aparitia noilor tehnologii si cu faptul ca rachetele chineze au acum capacitatea de a atinge continentele european si american, va trebui sa devenim mai atenti la ascensiunea Chinei”, a spus Geoana. Avertismentul…