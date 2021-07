SUA - Circa 2.000 de locuitori, evacuaţi din calea flăcărilor în Oregon Echipaje terestre si elicoptere pentru stingerea flacarilor au intervenit joi pentru suprimarea unui masiv incendiu de vegetatie care a condus la evacuarea a circa 2.000 de locuitori din sudul statului american Oregon, acesta fiind cel mai mare dintre zecile de focare active in vestul SUA, afectat de seceta, informeaza Reuters.



Incendiul Bootleg, care s-a declansat la 6 iulie, a mistuit peste 91.860 de hectare de vegetatie din Padurea Nationala Fremont-Winema, la aproximativ 400 de kilometri sud de Portland.



Suprafata afectata de flacari o depaseste pe cea a orasului New… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

