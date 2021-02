Un tribunal american a ordonat Phenianului sa achite despagubiri in valoare de 2,3 miliarde de dolari membrilor echipajului navei USS Pueblo a US Navy, care au fost capturati si torturati timp de 11 luni de catre fortele navale nord-coreene in 1968, a relatat joi France Presse.



Coreea de Nord a fost condamnata sa plateasca suma respectiva marinarilor de la bordul acestei "nave -spion" si familiilor lor drept compensatii pentru abuzurile fizice si psihice suferite in timpul captivitatii.



Mai exact, tribunalul federal din Washington a stabilit pentru 49 de supravietuitori…