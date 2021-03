Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile americane de informatii au subestimat riscurile care planau asupra Capitoliului de la Washington la 6 ianuarie, astfel încât dispozitivul de securitate nu a fost adaptat pentru a contracara "criminali pregatiti pentru razboi", au admis marti înalti responsabili…

- Dosarul acuzarii lui Donald Trump se bazeaza pe ”fapte concrete și solide”, a declarat marți senatorul democrat Jamie Raskin, difuzând un montaj video la deschiderea procesului fostului președinte, relateaza AFP. Alesul, fost profesor în drept, a promis ca va evita „lecțiile…

- Procesul contra lui Donald Trump din Senatul SUA va incepe in a doua saptamana a lunii februarie, dupa ce rechizitoriul fostului președinte va fi transmis senatorilor la inceputul saptamanii, a declarat liderul Senatului Democrat Chuck Schumer, potrivit AFP, citata de Hotnews. „Odata intocmite dosarele,…

- Evenimentul extern al saptamanii incheiate ieri a fost, desgur, buluceala de la Capitoliu, in urma careia democrația romaneasca a ajuns sa-i serveasca drept model democrației americane; daca la Washington nu s-ar fi lasat și cu decese, aș fi putut incadra evenimentele la categoria comedie bufa; pe scurt:…

- UPDATE – Congresul american a validat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale, iar presedintele Donald Trump a promis ca va avea loc o tranzitie ordonata catre noua administratie. Calmul pare sa fi revenit la Washington la cateva ore dupa ce cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de…

- Autoritațile din Washington au anunțat ca starea de urgenta a fost prelungita cu 15 zile, pana dupa ziua instalarii lui Joe Biden la Casa Alba, dupa ce susținatorii lui Trump au venit inarmați și au invadat Congresul.„Numeroase persoane au venit in Districtul Columbia inarmate si cu scopul de a se implica…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…