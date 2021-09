Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat ieri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters și Agerpres. Cel putin 12 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de cel putin 28…

- Armata americana din Kabul a fost avertizata in privința unei serioase amenințari ISIS, dupa ce mai multe ambasade au primit informații cu privire la un posibil atac terorist. Autoritațile straine sunt presate de timp și incerca sa ii evacueze cat mai repede pe cetațeni. Soldații americani au fost inșiințați…

- Doisprezece soldați americani au fost uciși și alți cincisprezece au fost raniți în atentatele sinucigașe comise joi în apropierea aeroportului din Kabul, a indicat un un înalt responsabil american, precizând ca evacuarile din Afganistan au continuat totuși, relateaza AFP."Doi…

- Doisprezece militari americani au fost ucisi si 15 au fost raniti in atentatele sinucigase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul, a declarat un inalt responsabil american, precizand ca evacuarile continua, relateaza AFP si Reuters. "Doi jihadisti considerati ca afiliati la Statul Islamic (SI)…

- O explozie puternica a avut loc joi, la una dintre intrarile in aeroportul din Kabul. Se pare ca numeroase persoane au fost ranite in urma unui atac sinucigaș. Forțele occidentale aveau informații ca la aeroport urmeaza sa se produca un atac terorist. Atacul nu a fost revendicat și a fost…

- Foști și actuali militari americani din serviciile speciale și cele de informații iși folosesc propriile rețele de contacte pentru a scoate soldați afgani de elita, agenți de informații și traducatori in siguranța din Afganistan. Militarii americani sunt din ce in ce mai deziluzionați și și-au pierdut…

- Talibanii sunt ''pregatiti sa protejeze'' accesul catre aeroportul din Kabul pentru civilii evacuati de americani, a declarat marti consilierul presedintelui american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. Mii de americani care traiesc in Afganistan si afgani care…

- Militari americani au ajuns la Kabul pentru a evacua personalul diplomatic al ambasadei și afgani care au sprijinit armata americana și sunt eligibili pentru viza. La ambasada se distrug elemente simbolice care ar putea ajunge in mana talibanilor. Aceștia avanseaza rapid spre capitala.