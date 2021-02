Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a reafirmat vineri intr-un discurs rostit online, cu ocazia Conferintei de Securitate de la Munchen, importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump si promitand ca SUA vor face fata impreuna…

- Presedintele american, Joe Biden, s-a declarat sceptic luni ca vor exista suficiente voturi pentru a-l gasi vinovat de incitare la insurectie pe predecesorul sau, Donald Trump, in cadrul procedurii de punere sub acuzare, relateaza canalul de televiziune CNN, citat de Reuters. Biden a spus…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele care vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite Reuters.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a declarat joi ca nu are "nimic de a face" cu potentiala urmarire in justitie a fiului presedintelui-ales al SUA Joe Biden, Hunter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Twitter, Trump a afirmat ca nu este implicat in nicio ancheta…

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…

- Renumararea voturilor la scrutinul prezidential din SUA in cele mai mari doua comitate din Wisconsin s-a incheiat duminica, confirmand ca presedintele democrat ales Joe Biden l-a invins pe presedintele in exercitiu Donald Trump in acest stat-cheie cu peste de 20.000 de voturi, relateaza Reuters. Renumararea…