Stiri pe aceeasi tema

- Cyril Ramaphosa, 69 de ani, vaccinat complet, a inceput sa se simta „rau” dupa ce a parasit la pranz ceremonia oficiala de la Cape Town in onoarea fostului presedinte Frederik de Klerk, decedat luna trecuta, a declarat presedintia intr-un comunicat seara tarziu.Seful statului a purtat o masca neagra…

- Decizia a fost anunțata de directoru lFMI, Kristalina Georgieva, in urma raspandirii noii variante de coronavirus - Omicron.„O noua varianta care s-ar putea raspandi foarte repede ar putea zgudui increderea si, in acest sens, vom asista probabil la revizuiri in scadere ale previziunilor noastre din…

- Noua varianta a Sars Cov-2, descoperita in Africa de Sud, este ”ingrijoratoare”, a anunțat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Expertii i-au pus si un nume: “Omicron”. Specialistii suspecteaza ca noua tulpina este mai contagioasa și ar fi rezistenta la vaccinurile actuale. Țarile europene, dar si Statele…

- Riscurile ca noua varianta africana a Covid-19 sa afecteze activitatile economice reduc probabilitatea de majorare a dobanzilor de catre bancile centrale, anul viitor, ceea ce poate afecta dolarul si alte monede, pentru care asteptarile erau mari in acest sens, transmite Reuters. Pietele monetare…

- Bain estimeaza ca vanzarile globale de bunuri personale de lux vor ajunge anul acesta la 283 de miliarde de euro (327 de miliarde de dolari), revenind din criza cu o crestere de 4%, la cursuri de schimb constante, fata de 2019, inainte de pandemia de coronavirus. Afacerile din Statele Unite, care anul…

- Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore aproape 34.000 de cazuri noi de infecție cu Covid-19. Este un record, dupa cel mai mare numar de imbolnaviri de pe 18 decembrie 2020. Institutul Robert Koch a inregistrat 33.949 de cazuri noi Covid in 24 de ore. Sunt 6.000 de cazuri in plus fața de saptamana…

- Intre 30 si 50 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 al Johnson & Johnson's (J&J), fabricate in acest an, asteapta la fabrica Emergent BioSolutions din Baltimore acordul autoritatilor de reglementare pentru a fi livrate, au declarat doua surse apropiate situatiei, transmite Reuters.…

- In ultimul an, 58% din toate atacurile cibernetice ale actorilor statali observate de Microsoft au provenit din Rusia, iar acestea sunt din ce in ce mai eficiente, rata compromiterii cu succes a sistemelor ținta crescand de la 21%, anul trecut, la 32% in acest an. Actorii statali din Rusia vizeaza din…