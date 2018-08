Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…

- Rusia va desfașura poliția sa militara la granița dintre Siria și Israel, in zona Inalțimile Golan, a anunțat astazi Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Dislocarea din sud-vestul Siriei a insurgenților sirieni devine o problema pentru Israel, care crede ca acest lucru ar putea permite aliaților…

- Echipa SUA a obtinut cinci medalii de aur si una de argint, iar unul dintre concurenti, James Lin, a obtinut punctajul maxim, 42, cate 7 puncte la fiecare din cele 6 probleme, clasandu-se pe primul loc. Echipa Romaniei a ocupat locul 33, cu o medalie de aur, una de argint, doua de bronz si…

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune Russia Today, difuzat joi, Bashar al-Assad afirma, de asemenea, ca o confruntare diecta intre Rusia si Statele Unite a fost evitata in ultimul moment in Siria, unde cele doua mari puteri intervin in acest conflict. „Singura problema care ramane astazi…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad s-a declarat deschis eforturilor de reconciliere in tara sa – devastata de peste sapte ani de razboi -, insa nu a exclus sa recurga la forta contra fortelor kurde sustinute de Statele Unite in vederea recuceririi regiunilor aflate sub controlul acestora, relateaza…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate, transmite corespodentul MEDIAFAX.Surse…

- Rusia considera ca doar trupele siriene ar trebui sa mentina prezenta de-a longul frontierei sudice a Siriei, in apropierea Iordaniei si Israelului, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de site-ul agentiei Reuters.