Stiri pe aceeasi tema

- Compania mama a Facebook isi propune ca noul sau model AI sa fie gata anul viitor, a spus publicatia, adaugand ca va fi de cateva ori mai puternic decat versiunea sa comerciala numita Llama 2. Llama 2 este modelul de limbaj AI open source al Meta, lansat in iulie si distribuit de serviciile cloud Azure…

- Meta Platforms a declarat marti ca lanseaza versiunea web a noii sale platforme de socializare Threads, aceasta urmand sa devina disponibila in urmatoarele cateva zile, in incercarea de a pastra utilizatorii profesionisti si de a castiga un avantaj fata de rivala X, fosta Twitter, transmite Reuters.Utilizatorii…

- Compania a declarat intr-o postare pe blog ca modelul sau SeamlessM4T ar putea suporta traduceri intre text si vorbire in aproape 100 de limbi, precum si traducere completa din vorbire in vorbire pentru 35 de limbi, combinand tehnologia care era disponibila anterior doar in modele separate. CEO-ul Mark…

- Meta Platforms, compania-mama a Facebook, a lansat marti un model AI capabil sa traduca si sa transcrie vorbirea in zeci de limbi, un potential element de baza pentru instrumente care permit comunicarea in timp real intre limbi, transmite Reuters. Compania a declarat intr-o postare pe blog ca modelul…

- Meta Platforms a prezentat miercuri instrumentul de inteligența artificiala open-source numit AudioCraft, care ii va ajuta pe utilizatori sa creeze muzica și audio pe baza unor indicații text, potrivit Reuters.Instrumentul de inteligența artificiala este inclus in pachet cu trei modele, AudioGen, EnCodec…

- ING Bank Romania a lansat Creditul Util 100% online pentru antreprenori, acordat direct din platforma web ING Business. Fara drumuri la banca, clienții pot obține online pana la 500.000 de lei pe o perioada de maxim 5 ani.Semnarea documentației de credit se realizeaza cu o semnatura electronica calificata,…

- Companiile de inteligenta artificiala, intre care OpenAI, Google, parte a grupului Alphabet, si Meta Platforms si-au luat angajamente voluntare fata de Casa Alba de a implementa masuri precum marcarea continutului generat de inteligenta artificiala, pentru a ajuta la cresterea sigurantei tehnologiei,…

- Noua versiune a modelului, numita Llama 2, va fi distribuita de Microsoft prin serviciul sau cloud Azure si va rula pe sistemul de operare Windows, a spus Meta intr-o postare pe blog, referindu-se la Microsoft drept ”partenerul nostru preferat” pentru lansarea produsului. Modelul, pe care Meta l-a furnizat…