- Un incident armat intr-un campus universitar din Louisiana s-a soldat duminica cu un mort si sapte raniti, a anuntat politia acestui stat din sud-estul SUA, la cateva zile dupa ce o persoana a fost ucisa intr-un alt atac armat la aceeasi facultate, relateaza luni France Presse.

- Cei 78 de pasageri aflati la bordul unui avion a fost evacuati „de urgenta”, sambata, 9 octombrie, imediat dupa aterizarea pe aeroportul La Guardia din New York, din cauza comportamentului unui pasager care a fost arestat, a anuntat compania Republic Airways, informeaza agenția France Presse, preluata…

- O tanara de 22 de ani, din județul Suceava, care trebuia sa fie in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Olanda, a postat pe Facebook fotografii cu ea la mare, in timp ce poliția o cauta acasa pentru a verifica daca respecta masura impusa.

- Politia britanica va controla de acum inainte in detaliu conturile de pe retelele sociale ale celor care solicita permis de port-arma, a anuntat luni guvernul de la Londra, in urma atacului armat de joi seara de la Plymouth, in sud-vestul Angliei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Autorului…